Sisal Pay: senza bolletta vacanza perfetta. Il concorso per risparmiare

ROMA – Da sempre le bollette animano gli incubi degli italiani. Con il nuovo concorso SisalPay, dal 10 luglio al 3 settembre perfino pagare una bolletta potrà diventare…appagante! Proprio in periodo di quattordicesime le stime di Confesercenti evidenziano come ben il 49% degli stipendi venga impiegato per saldare i conti, soprattutto per pagare le bollette. SisalPay corre in soccorso e prova ad alleviare il caldo estivo regalando una vacanza perfetta. Quale? Quella senza pagamenti.

Niente scherzi: per tutti coloro che effettueranno una transazione ci sarà l’opportunità di partecipare a ben due estrazioni premi particolarmente allettanti. La prima, settimanale, con la possibilità di vincere un anno di bollette pagate, dal valore di 2.000 euro; la seconda, un’estrazione finale, che regalerà al fortunato vincitore ben 10 anni di bollette pagate, per un valore complessivo di ben 20.000 euro. Un sogno nel cassetto che può diventare realtà. E le sorprese non finiscono qui: SisalPay premia anche online.

Ogni settimana il pubblico social verrà messo alla prova con una domanda quiz sulla fan page Facebook Sisal: a chi risponderà correttamente sarà data la possibilità di partecipare a un’estrazione settimanale, in questo caso in palio per il fortunato vincitore un buono Amazon di 100 euro! Bastano pochi semplici passi per iniziare a pianificare la vacanza perfetta: dopo ogni pagamento effettuato negli oltre 40.000 Punti Vendita Sisal o online, sarà sufficiente accedere al sito www.sisalpay.it, registrarsi e inserire il codice identificativo della ricevuta. A registrazione completata, si riceverà un codice amico da regalare a chiunque si desideri, per incrementare le proprie possibilità di vincita.

Il concorso a premi coinvolge direttamente anche il punto vendita che ha emesso la ricevuta vincente: ogni retailer infatti potrà vincere buoni carburante da 500 euro ogni settimana e da 5.000 euro come maxi premio finale. SisalPay, comodo pagare così! Il concorso, sviluppato con la collaborazione di ICTLabs partirà il 10 luglio e sarà sostenuto da una campagna radio sulle principali emittenti nazionali. Tutti i dettagli, regolamento e limitazioni sono disponibili su www.sisalpay.it.