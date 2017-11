VANCOUVER – Gli agenti di Vancouver in Canada non potevano credere ai loro occhi. L’automobilista fermato viaggiava con il tablet e il cellulare legati sul volante. L’uomo, fermato con ancora gli auricolari nelle orecchie, ha ricevuto una multa da 368 dollari per guida distratta e 81 perché non aveva con sé la patente: nella sua auto si era costruito un vero e proprio sistema di intrattenimento artigianale.

Il dipartimento del traffico della città canadese ha condiviso l’immagine su Twitter. A quanto pare, il tablet e il telefonino servivano per giocare a Pokémon Go. Jason Doucette, al Daily Mail che ha rilanciato la foto ha dichiarato: “Vogliamo ricordare ai conducenti di guidare senza dispositivi e di pensare solo a maneggiare il volante”.