SIENA – Col motoscafo nel centro storico di Siena. Nel primo pomeriggio del 29 agosto, un cittadino straniero è “riuscito” ad arrivare con la sua auto nel cuore della città. Il fatto che colpisce è che, stavolta, la vettura trainava un carrello con tanto di motoscafo sopra.

I senesi che hanno visto la scena non credevano ai loro occhi e in pochi minuti Facebook e altri social si sono riempiti della foto. Per la cronaca la municipale ha fermato l’automobilista e lo ha sanzionato: il centro storico della città toscana è infatti “off limits” per le auto. Figurarsi per le auto con rimorchio al seguito.