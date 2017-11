TERAMO – Il maltempo colpisce pesantemente l’Abruzzo e a Silvi in provincia di Teramo, crolla parte del belvedere (in fondo all’articolo le foto Ansa e il video) a causa di un fiume di acqua e fango. La pioggia che sta cadendo da oltre 24 ore sta creando problemi in particolare nelle aree tra le province di Pescara e Teramo. Il maltempo sta interessando anche la provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche, dove si sono verificate frane e allagamenti.

“A seguito del perdurare dei fenomeni previsti dall’avviso di criticità emesso ieri dal Centro Funzionale d’Abruzzo, durante la notte tra il 14 e 15 novembre sono giunte alla Sala Operativa Regionale di Protezione civile numerose segnalazioni relative a criticità e disagi causati dalle copiose precipitazioni che hanno interessato tratti stradali e invaso locali seminterrati nei Comuni costieri delle Province di Teramo e Pescara, nonché sono stati eseguiti puntuali interventi nei Comuni di Chieti e Lettomanoppello”.

Lo fa sapere Mario Mazzocca, sottosegretario delegato alla Protezione civile. “La Struttura Regionale di Protezione civile – prosegue – ha raccomandato ai comuni interessati l’apertura dei Centri Operativi Comunali e l’attivazione del sistema di Protezione civile territoriale. Al momento risultano aperti 40 C.O.C. nelle quattro province abruzzesi. Notevole è il contributo in termini di uomini e mezzi da parte delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile intervenute con idrovore per liberare garages, sottopassi e locali seminterrati allagati, in particolare nel comune di Montesilvano. Continua l’attività di monitoraggio dei corsi d’acqua a rischio esondazione, tra i quali: il Pescarina nel Comune di Turrivalignani, l’Alento nel chietino, il Pescara (zona Spoltore), il Saline e il Fino nel pescarese”.

“Inoltre – aggiunge Mazzocca – sono in atto le attività di monitoraggio dei versanti a rischio frana. A livello di viabilità sono da segnalare le temporanee interruzioni di alcune strade provinciali del teramano soprattutto nella zona di Atri dove si regista il picco di precipitazioni (oltre 200 mm di pioggia in 24 ore); interessate da smottamenti con sensi alternati su tratti viari nella provincia di Pescara.

A Silvi, oltre alla caduta del belvedere, nella frazione di Silvi Marina si segnalano numerosi smottamenti che hanno comportato la temporanea chiusura di strade comunali e provinciali. Sotto osservazione le frane di Campli e Civitella del Tronto. La Sala Operativa e il Centro Funzionale d’Abruzzo in configurazione h24 seguono costantemente la situazione e coordinano le azioni operative dei soggetti coinvolti”.

Su Corriere Tv, un filmato del fiume di fango ed acqua che ha fatto crollare il belvedere.