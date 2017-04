Alessandro Di Battista diventerà padre: fidanzata Sahra è incinta FOTO

ROMA – “Buona pasquetta a tutti”, scrive Alessandro Di Battista sui social dove posta su Instagram una foto con un gruppo di amici. Il parlamentare M5s stringe ai fianchi la fidanzata Sahra in una immagine che sembra alludere al fatto che lei sia in dolce attesa. In molti infatti commentano facendogli gli auguri. “Sarai un papà meraviglioso”, scrive qualcuno. “Auguri e figli maschi”, commenta un altro aggiungendo “siete splendidi”.

Tre mesi fa, sempre su Instagram, i due avevano annunciato la loro relazione. La foto di gruppo è stata scattata su una terrazza a fine pranzo.