Amanda Knox apre profilo Instagram. FOTO vestita da Cappuccetto Rosso

SEATTLE – Amanda Knox nei panni di cappuccetto rosso e inseguita dal lupo cattivo. Sono le inquietanti foto apparse sul suo profilo Instagram che la giovane americana ha deciso di rendere pubblico.

La Knox, assolta in via definitiva in Cassazione per l’omicidio di Meredith Kercher, ha informato i suoi follower su Twitter: “Che succede? Rendo pubblico il mio Instagram. E i bellissimi video dei mie gatti non li tengo più solo per me. Dateci un’occhiata”. Ma a catturare l’attenzione, più dei gatti, sono stati gli scatti di una vacanza bavarese in compagnia del fidanzato, il romanziere Christopher Robinson.

Le foto “fiabesche” sono state scattate ai primi di giugno 2017 nella Foresta Nera, in Germania. Amanda travestita da Cappuccetto Rosso si aggira terrorizzata per il bosco insieme a un uomo, nei panni del lupo cattivo.

Sul profilo poi la fanno da padrona decine di immagini della ragazza insieme a Robinson. I due sono spesso in giro per il mondo, tra gatti, panorami mozzafiato e tenere effusioni.