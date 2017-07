AMBURGO – E’ un uomo di 26 anni nato negli Emirati Arabi Uniti e noto ai servizi di sicurezza come islamista il killer che intorno alle 15 di venerdì 28 luglio ha attaccato i passanti con un coltello sulla Fuhlsbuetteler Strasse ad Amburgo, uccidendo una persona di 50 anni e ferendone altre sei, tra cui uno in gravi condizioni.

Il giovane il cui nome non è stato reso noto, è arrivato in Germania come rifugiato e, come scrive la stampa tedesca, “aveva contatti con ambienti salafiti”. Aveva inoltre “problemi psicologici e faceva uso abituale di droghe”. Ieri, in tarda serata, la polizia ha effettuato una perquisizione nel centro di accoglienza a Langenhorn dove viveva.

L’uomo, secondo un testimone (guarda il video in fondo all’articolo), ha gridato secondo un testimone “Allahu Akbar” (Dio è il più grande). Sul posto sono state fatte intervenire le unità antiterrorismo ed è stata aperta un’inchiesta per terrorismo. Contrariamente a quanto inizialmente riferito, la polizia di Amburgo ha chiarito che “l’aggressore ha agito da solo” e non è in corso la caccia ad un complice.

Il 26enne è stato preso a sediate dai passanti mentre fuggiva ed è stato arrestato.

Il testimone racconta: “Il killer ha urlato “Allahu Akbar” (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev):