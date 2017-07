Andrea Iannone e Belen Rodiguez in crisi? Lui risponde così

IBIZA – Belen Rodriguez in crisi con Andrea Iannone? A smentire il gossip delle scorse settimane dopo gli scatti rubati a Ibiza del settimanale Chi è lo stesso Iannone con una foto su Instagram. Il pilota appare imbronciato si lascia accarezzare dolcemente la fronte dalla mano di Belen. La didascalia scaccia via ogni dubbio: “Fra tante nuvole tu sei il mio sole!! Grazie!”.

Dopo settimane di silenzi e indiscrezioni il pilota di MotoGp ha voluto mettere a tacere le malelingue. Galeotte furono le foto di Chi che ha paparazzato Belen in vacanza a Ibiza con l’ex marito, Stefano De Martino. I due in atteggiamenti piuttosto complici insieme al piccolo Santiago, avevano fatto pensare a un ritorno di fiamma. La stessa rivista aveva fotografato poi Iannone nella villa alle Baleari in cui alloggia tutta la famiglia allargata, imbronciato mentre De Martino gioca con il figlio.

Ma le sue preoccupazioni, a quanto pare, erano legate a ben altro. Forse alle sue recenti performance di Moto GP dopo il passaggio alla Suzuki. Ma la sua Belen splende sopra tutte le nuvole.