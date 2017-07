BOLOGNA – Il Bologna ha acquistato dal Milan il centrocampista Andrea Poli. Il calciatore, ex Sampdoria, è arrivato al Bologna a titolo gratuito. Fin qui niente di strano. Il Corriere dello Sport, edizione Bologna, ha naturalmente messo la notizia in prima pagina.

La foto di Poli però è accompagnata da questa didascalia: “Bologna, Poli firma per 4 anni. 700 milioni a stagione”. Un evidente errore (purtroppo per Poli): non sono 700 milioni, ma 700mila euro, per quattro anni.