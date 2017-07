ROMA – Anna Tatangelo sta trascorrendo le vacanze in Sardegna con Gigi D’Alessio e il figlio e sembra essere davvero in forma. Le sue foto in bikini d’altronde svelano un fisico perfetto che su Instagram ha spopolato, conquistando in pochissimo tempo oltre 26mila like dai suoi fan.ì

A paparazzare la Tatangelo e la sua famiglia sulle spiagge sarde è la rivista Novella 2000 e stando alle foto sembra che tra i due l’aria di crisi di coppia sia ormai lontana. Anna sembrerebbe felice e serena e, quando non è impegnata nelle effusioni con Gigi, si occupa della propria tintarella. Su Instagram, la compagna di D’Alessio ha postato qualche scatto che la ritrae rilassata su un lettino nel prato mentre prende il sole.

L’abbronzatura di Anna è ineccepibile: la cantante ha già preso un colore caramellato, mentre il bikini nero e ridottissimo mostra un fisico da urlo. Ora la cantante si gode il sole e il mare e su Instagram le sue foto in cui appare abbracciata al figlio hanno suscitato tanti like e commenti entusiastici (soprattutto per i suoi addominali), anche se qualcuno nota che c’è un grande assente: Gigi.

Qualcuno si chiede anche perché questo matrimonio continui a tardare. Ma Anna Tatangelo preferisce non dare retta alle chiacchiere. Senza parlare della propria vita matrimoniale, la Tatangelo preferisce sorridere e prendere il sole. Con un corpo da sirena in Sardegna.

(Foto da Instagram)