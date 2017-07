Annachiara Sorrentino, la figlia di Sal da Vinci spopola su Instragram

ROMA – Annachiara Sorrentino, 18 anni, è la seconda figlia di Sal da Vinci, il cantante napoletano. È una delle stelle nascenti del mondo dei social network, su Instagram infatti colleziona like e follower quotidianamente. Per lei sembra scritto un futuro tra moda e spettacolo.

Su Instagram è una delle ragazze più seguite, come tutti i millenials si muove agevolmente con i nuovi social, tra Snapchat e Instagram, dove colleziona fior fior di like per ogni foto pubblicata e detiene più di 47mila follower seguendo poco più di 400 profili. Il racconto delle sue giornate è quello di tutte le ragazze della sua età, tra outfit e uscite, locali e viaggi. Anche i commenti sono tutti in linea con un racconto della sua vita, risponde a tutti e, per adesso, non sembra esserci spazio per polemiche di nessun genere.

Papà Sal non sembra essere geloso di sua figlia, ma in foto si guarda bene dal mostrarla a figura intera. Per il resto, sorrisi larghi e grande felicità per una famiglia, quella del cantante napoletano, da sempre immersa nell’arte della canzone napoletana.