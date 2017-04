Antonio Razzi bloccato in Corea del Nord, il senatore spiega su Twitter

PYONGYANG – “Il ritardo è stato per un problema ai radar”. Antonio Razzi spiega così su Twitter perché è rimasto bloccato nella capitale della Corea del Nord insieme a una troupe di ‘Nemo’, il programma di Rai2. Il parlamentare di Forza Italia non aveva potuto fare rientro in Italia dopo che la compagnia di bandiera Air Koryo aveva posticipato il volo in partenza per Pechino.

La situazione si è poi sbloccata. “I nostri @Nellotro @EdAnselmi con @senantoniorazzi finalmente in Cina dopo che il loro volo dalla #CoreaDelNord era stato posticipato” si legge sul profilo Twitter di NemoRai2 che ha postato una foto del gruppo insieme a Razzi.

Il senatore, prima di partire, aveva spiegato che andava in Corea del Nord in seguito a un invito formale ricevuto dal regime per la Festa del Sole, per i 105 anni di Kim Il-sung, il nonno di Kim Jong-un.