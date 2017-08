Antrodoco, brucia la scritta Dux sul monte Giano FOTO

ANTRODOCO – Un incendio ha cancellato la scritta DUX sul monte Giano a Antrodoco. La storica scritta era stata realizzata dalla Scuola Forestale di Cittaducale come omaggio a Benito Mussolini nel 1939 piantando sul Monte Giano circa 20mila abeti.

“Sono distrutto – dice il sindaco di Antrodoco Alberto Guerrieri – mai avrei pensato di vivere da Sindaco l’incendio del DUX. Un pezzo importante della nostra identità è andato in fumo tra la felicità di alcuni, quelli che telefonano in comune chiedendomi di vergognarmi perché manteniamo un’opera del genere, gli stessi che nella loro ipocrisia, nelle loro città passeggiano sui tombini con sopra stampato il fascio, gli stessi che vivono in palazzi razionalisti, gli stessi che comodamente bevono acqua e consumano energia idroelettrica prodotta proprio nei nostri territori grazie alle opere costruite 80 anni fa, oggi saranno contenti”.

“Ho – continua il sindaco – dato tutto quello che potevo, mi sono rivolto a tutti, anche alle minoranze, anche ai corpi che non esistono più, ho vegliato la notte insieme ai vigili del fuoco, mi sono continuamente coordinato con la prefettura, con la protezione civile e ho chiesto di essere informato di ogni cambiamento. Non cerco giustificazioni: constato solo l’inadeguatezza del sistema, l’ho già detto di fronte ad eventi eccezionali servono impegni eccezionali. Impegni che ho trovato nelle persone che con me si sono confrontate ma che si trovano ad usare strumenti ordinari”.