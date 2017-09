ROMA – L’Area 51, la base militare americana situata nel deserto del Nevada, oltre ad essere da sempre avvolta nel mistero, è anche un sito particolarmente proficuo per l’avvistamento degli alieni. Non fosse altro che leggenda vuole che proprio nell’Area 51 siano conservati i corpi di alcuni alieni. E proprio per trovare le tracce delle forme di vita aliena custodite nella base super-segreta, due esploratori, Tim e Tracey Doyle, gestori del canale YouTube Ufo Seekers, sono arrivati fino a 2.400 metri di altezza, in cima al Tikaboo Peak, 25 miglia a est del sito, per scattare delle foto della zona.

Grazie a un potente tele-obiettivo i due hanno immortalato gli interni della celebre base americana. Fondata nel 1955 per testare l’aereo da ricognizione Lockheed U-2, come detto l’Area 51 è entrata nell’immaginario come luogo simbolo del complottismo. E secondo Tim e Tracey, nelle immagini, nei circoletti rossi, ci sarebbero “le prove dell’esistenza di forme di vita aliene”.