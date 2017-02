Asia Argento contro Giorgia Meloni: “La schiena lardosa di una ricca senza vergogna” FOTO

ROMA – Asia Argento contro Giorgia Meloni, scontro sui social. “La schiena lardosa di una ricca e senza vergogna”, ha scritto l‘attrice figlia di Dario Argento su Instagram, postando la foto della leader di Fratelli d’Italia immortalata da dietro mentre pranza in un ristorante. E poi ancora: “Una fascista adocchiata a brucare”.

Asia Argento ha voluto, si presume, prendere di mira le parole di Giorgia Meloni a favore delle classi meno agiate, che mal si accorderebbero ai pranzi in ristoranti di lusso. Ma lo ha fatto sottolineando anche qualche chilo che la politica (come praticamente tutte le mamme) ha messo su con la gravidanza, che ha portato alla nascita, nel settembre scorso, della figlia Ginevra.

Immediata è arrivata la risposta della Meloni, che in un lungo post su Facebook ha ripreso il commento dell’attrice e ha scritto:

“Pubblico questo commento di Asia Argento a una foto che mi ha fatto di nascosto (temeraria), perché, al di là dei soliti insulti triti e ritriti che non mi interessano, mi ha molto colpito che abbia parlato della mia ‘schiena lardosa’. Lo pubblico per dire a tutte le donne che hanno partorito da pochi mesi e che per dimagrire non usano la cocaina di non prendersela se qualche poveretta fa dell’ironia sulla loro forma fisica. Valeva la pena mille volte di prendere qualche chilo”.