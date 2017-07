Barbara D’Urso, quasi topless a Ibiza. “Mare profumo di mare”, selfie per i fan

IBIZA – Se c’è qualcuno che ha superato egregiamente la prova costume, quella è lei: Barbara D’Urso, alla tenera età di 60 anni, non si nega un selfie quasi in topless sulla spiaggia da regalare ai fan. Lo ha pubblicato sulla sua pagina Instagram col titolo “Mare profumo di mare“, non curante delle malelingue e facendo incetta di like e complimenti.

Le sue vacanze al mare a Ibiza sono documentate con decine di selfie. Molte delle foto pubblicate sul profilo Instagram della conduttrice, dove conta quasi un milione di follower, la ritraggono in costume o in bikini.

A Ibiza o nella piscina della sua villa in Maremma, a Miami o in barca. La signora della televisione riesce ancora ad apparire in formissima e sensuale.