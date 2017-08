BARCELLONA – Giuseppe Sapio è un turista napoletano che, negli istanti successivi all’attentato posta su Facebook un selfie sorridente con dietro le ambulanze sulla Rambla. La Rete però non approva e si scatenano decine di “haters”. Lui prova a giustificarsi peggiorando probabilmente la situazione.

Oltre al video in cui prova a spiegare, Sapio scrive sulla sua bacheca:

“Non vi preoccupate..tutto apposto, sicuramente in televisione vi staranno facendo vedere di tutto e di più…ma credetemi qui è tutto tranquillo!

Non è come vi fanno vedere in televisione…certo l’attentato c’è stato, ma non è come vogliono farci credere…

C’è qualcosa sotto di molto grande, la verità è che…

VOGLIONO FARCI SPAVENTARE,

VOGLIONO TENERCI CHIUSI IN CASA,

VOGLIONO LA NOSTRA LIBERTÀ,

MA NOI NON DOBBIAMO AVERE PAURA DI LORO!

DOBBIAMO REAGIRE, DOBBIAMO VIAGGIARE…

SE CI CHIUDIAMO IN CASA VINCONO LORO…

Allora quale è la soluzione?

Lascio a voi i commenti…IO NON RIESCO A CAPIRCI PIÙ NIENTE”.