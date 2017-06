Belen Rodriguez incontra Stefano De Martino a Ibiza FOTO E Iannone…

IBIZA – Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno trascorrendo le vacanze nella stessa località per permettere al figlio Santiago, di stare con entrambi i genitori. La destinazione scelta è Ibiza in Spagna e per il bene del figlio, ogni tanto l’ex coppia si fa vedere insieme.

Il settimanale “Chi” sempre aggiornatissimo in quanto a scoop, ha fotografato Stefano che incontra Belen. Nelle foto, il ballerino è andato a prendere il piccolo Santiago Tra i due, risate e sorrisi che mostrano una certa confidenza.

Mentre i due si intrattengono per l’amore di loro figlio, Iannone è presente e li monitora appollaiato sul balcone. Il motociclista appare scuro in volto, probabilmente perché non molto contento della confidenza tra i due ex.