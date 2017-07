Belen Rodriguez, nella FOTO su Instagram in costume scompare… colpa di Photoshop

ROMA – Belen Rodriguez continua la sua vacanza ad Ibiza con il fidanzato Andrea Iannone e il figlio Santiago. Sull’isola spagnola, come già segnalato qualche giorno fa, c’è anche Stefano De Martino, l’ex della bella argentina.

Tra i due, a quanto pare, sembra essere tornato il sereno. I due sono tornati anche a seguirsi sui social ed è notizia di queste ore il fatto che Stefano De Martino abbia commentato, dopo mesi, una foto della showgirl argentina.

Oltre alle foto in cui Stefano De Martino ha commentato ce n’è una tra quelle pubblicate in queste ore in cui Belen viene duramente attaccata. Si tratta di quella in cui la showgirl appare in costume. Gli utenti dei social, dopo la diffusione della foto l’hanno duramente attaccata: nello scatto, infatti, si nota come manchi un dettaglio del suo corpo.

“Ma Belen, hai solo una tetta?”, scrive in maniera esplicita un utente. “Ok che sei bella e tutto ti è concesso, ma non pensi di aver esagerato con Photoshop? scrive qualcun’altro. Tra questi c’è chi aggiunge: “Manca una tetta!!!” e “Ma dai, l’altra tetta dove l’hai lasciata?

Belen sembra aver un po’ esagerato e per questo è stata sommersa dalle critiche. Una domanda sorge spontanea: ma c’era davvero bisogno di usare photoshop?