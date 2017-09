MILANO – Belen Rodriguez torna a far impazzire i suoi fan regalandogli uno scatto decisamente sensuale. La bella showgirl argentina ha pubblicato una foto sul popolare social network Instagram e in pochi minuti ha superato i 120mila like.

Nella foto Belen appare con il suo esplosivo décolleté coperto solo dalle sue mani e indossa un paio di tacchi a spillo vertiginosi. La sua provocazione è andata a buon fine e i fan hanno davvero gradito lo scatto, un regalo ben confezionato che fa perdonare gli “orrori” di photoshop compiuti nell’estate.

A cadere invece nella trappola di photoshop è stato l’ex marito Stefano De Martino, in vacanza a Mykonos, dove in una foto si è ritrovato con un sesto dito. Dettaglio che non è certo passato inosservato sul web e ha attirato l’ilarità dei fan.