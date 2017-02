Bella Hadid, scatto provocante su Instagram: inginocchiata con slip trasparente

ROMA – Bella Hadid ha pubblicato una foto in slip trasparente su Instagram. Nella didascalia scrive “Cruel intentions”. La top model statunitense di origini palestinesi appare inginocchiata su un divano di velluto. Lo scatto ha mandato letteralmente in tilt i suoi fan sul social network, raccogliendo oltre 630mila mi piace e ricevendo più di 4mila commenti.

Isabella “Bella” Khair Hadid è nata a Los Angeles il 9 ottobre 1996. Nel 2016 Bella è stata eletta modella dell’anno da models.com, il database online di modelle. Quest’anno è protagonista delle campagne pubblicitarie di Moschino e Fendi accanto alla sorella Gigi Hadid. Entrambe lavorano per l’agenzia IMG Models, che ha i suoi principali uffici a New York, Parigi, Londra, Milano e Singapore.

Bella Hadid è stata fidanzata con il cantante Abel Tesfaye, meglio conosciuto come The Weeknd. I due si sono frequentati per un anno e mezzo per poi lasciarsi nel novembre scorso. Il motivo? C’erano “tanti impegni inconciliabili”.