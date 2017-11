ROMA – “Siete pietose”, “raccomandate e inutili”, “non sapete fare nulla”, “oche starnazzanti“, “togliere Giletti per loro è da corrotti e incompetenti”. Questi sono solo alcuni dei commenti che si possono leggere sotto una foto pubblicata dalle sorelle Parodi, Benedetta e Cristina.

Commenti evidentemente esagerati visto che nella foto le due sorella volevano solo mostrare i pantaloni uguali che stavano indossando. Me le due sorelle ultimamente sono nell’occhio del ciclone per il flop della loro Domenica In.

