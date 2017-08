BERGAMO – Dopo il cartello apparso nel centro commerciale di Carugate dove si insultava un disabile, un altro caso in cui i diritti dei disabili vengono calpestati per un parcheggio. E anche questa volta la denuncia parte dal web: sul gruppo Facebook “Parcheggio selvaggio a Bergamo e provincia” è stata postata la foto di un’auto, una Corvette, che occupa abusivamente ben due posti riservati ai disabili. L’immagine ha immediatamente suscitato i commenti indignati degli utenti.

Qualcuno scrive sperando si tratti di un fake, ma invece è tutto vero: “L’ho scattata alle 21.33 di sabato 19 agosto al Best in Parking in piazza della Libertà a Bergamo” spiega Manuela Magri, che ha postato la foto.