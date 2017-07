PORTO ROTONDO – Silvio Berlusconi al Country Club di Porto Rotondo, in Costa Smeralda. Un Berlusconi in grande spolvero che non può fare a meno di non notare il decolletè esagerato di una procace signorina. Il tutto, racconta la Nuova Sardegna, lontano dagli occhi “indiscreti” di Francesca Pascale, che era affaccendata nei saluti di rito all’interno della sala.

La foto ha fatto rapidamente il giro dei social network, condivisa da personaggi più o meno noti dello star system (tra cui Selvaggia Lucarelli).

Riporta la Nuova Sardegna: