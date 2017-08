ROMA – Beyoncé, Megan Gale, Rosie Huntington-Whiteley, Bar Refaeli, Behati Prinsloo: mamme vip, pancioni social. Su Instagram le foto delle mamme vip incinta in questo periodo.

La modella australiana Megan Gale nota per gli spot Omnitel, pubblica uno scatto in cui appare col pancione. “Piccolo coniglietto” lo chiama. La Gale sarà mamma a 42 anni per la seconda volta. L’annuncio è arrivato su Instagram con una foto scattata in palestra.

“C’è qualcosa in forno” scrive invece la modella israeliana Bar Refaeli. A 31 anni, Bar è di nuovo incinta a non molti mesi dalla nascita della sua primogenita, Liv. L’annuncio della seconda gravidanza arriva con una serie di foto sui social network.

Pancino in vista anche per Rosie Huntington-Whiteley: la modella e attrice britannica è incinta del suo primo figlio. Dopo aver presenziato agli Oscar 2017, Rosie è tornata a un look più semplice: pantaloni, maglietta bianca e giubbino che lasciano intravedere la pancia che cresce.

Ed anche Behati Prinsloo, la modella sudamericana di Victoria’s Secret, sta aspettando un figlio: l’annuncio anche qui è stato dato sui sociale Behati è ora arrivata alla 24esima settimana.

Beyoncé aspetta invece due gemellini. La pop star lo ha annunciato il primo febbraio su Instagram insieme al marito Jay Z. La cantante e il marito hanno già una bambina, Blue Ivy, nata nel 2012.

Su Instagram, Beyoncé aveva scritto: “Vogliamo condividere con voi quest’amore e questa felicità: siamo stati benedetti due volte. Siamo incredibilmente felici che la nostra famiglia stia allargandosi con altre due persone, e vi ringraziamo per tutti i vostri bei pensieri”.

La foto era in reggiseno e culotte, semicoperta da un velo e circondata da fiori col pancino in bell’evidenza. In pochi minuti il post ha conquistato oltre un milione di like e migliaia di messaggi di congratulazioni e complimenti dei fan.