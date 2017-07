Beyoncé presenta al mondo i gemellini Sir Carter e Rumi FOTO

LOS ANGELES – Beyoncé presenta al mondo Sir Carter e Rumi. Un mese dopo il parto, la regina del pop ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dei due gemellini avuti con il marito Jay-Z. Stessa iconografia della foto pubblicata quando ha annunciato la loro venuta lo scorso 1 febbraio: nella foto Beyoncé appare come una venere botticelliana con un velo e fiori colorati. In braccio ha i suoi due piccolini, un maschietto e una femminuccia.

Accanto la didascalia ufficializza la data del parto: “Sir Carter e Rumi, un mese oggi” (il post è datato 14 luglio). Accanto segue una sfilza di emoticon con mani in preghiera e una allegra famigliola che, simbolicamente richiama una mamma (Beyoncé), un papà (Jay-Z), una bimba (la loro primogenita Blue Ivy) e altri due neonati (Sir e Rumi).

I gemellini di Beyonce e Jay-Z, un maschio e una femmina, nati in anticipo di qualche settimana rispetto alla data presunta del parto (in realtà mai rivelata), sono stati per diversi giorni ricoverati in una clinica di Los Angeles a causa di una complicanza sorta 24 ore dopo il lieto evento.

Secondo Tmz entrambi i bebè avrebbero sofferto alla nascita di ittero neonatale – condizione piuttosto comune a molti neonati, siano essi nati prematuri o a termine – e per questo sottoposti a specifica fototerapia, mediante l’uso di lampade speciali necessarie per ridurre e normalizzare i livelli di bilirubina nel sangue. Ora sembra stiano benissimo.