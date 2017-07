Bimbo ustionato per colpa del pannolino scadente: papà pubblica FOTO su Facebook

ROMA – Mamma e papà cambiano il pannolino a loro figlio e scoprono che il piccolo è completamente ustionato. A denunciare quanto accaduto a questa famiglia britannica è il papà del bimbo, Jordan Bartliff, che ha pubblicato le foto su Facebook.

Il pannolino comprato nella catena di supermercati britannica Asda, probabilmente era fatto di materiali scadenti visto che la sua pelle si è completamente ustionata al punto da rendere necessaria l’intubazione.

“È stato il peggior giorno della nostra vita, abbiamo aperto un pacco nuovo di pannolini e lo abbiamo cambiato ma un’ora dopo si è presentata davanti a noi questa scena”, ha raccontato il papà mostrando su Facebook le foto del bimbo fra l’altro nato prematuro, quindi bisognoso di molte attenzioni nei primi mesi di vita, in ospedale. “Sembra che ci siano dei lotti non conformi perché la reazione è stata confermata dall’ospedale e il bimbo ha indossato gli stessi pannolini per 3 settimane prima dell’incidente senza alcun problema”.

L’uomo ha segnalato la marca di pannolini, invitando gli altri genitori a prestare la massima attenzione. La casa produttrice ha diramato un comunicato in cui ha precisato di essere in contatto con la famiglia Bartliff per fare delle verifiche sul lotto interessato. Diversi supermercati hanno intanto proceduto a ritirare i prodotti dagli scaffali.