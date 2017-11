ROMA – Il cantante country 41enne, Blake Shelton, è stato incoronato dalla rivista statunitense People “l’uomo più sexy del 2017”. A quanto pare, la rivista ha voluto premiare Shelton, dato che non sapeva più a chi dare il titolo.

Il cantante quasi non ci credeva a questa incoronazione ed è stato spinto ad accettare il premio da Gwen Stefani, la sua fidanzata. Nel commentare la vittoria, ha detto che non vedeva l’ora di prendere in giro il suo amico e collega Adam Levine, che aveva vinto lo stesso premio nel 2013: “Sono davvero onorato del fatto che mi abbiate scelto”, ha detto il cantante a People, che per l’occasione la rivista gli ha dedicato una copertina.

La rivista con l’uomo più sexy del mondo in copertina uscirà oggi 17 novembre 2017. Non tutti, però, sembrano essere d’accordo con la scelta di People: tra gli utenti di Twitter che hanno commentato c’è chi è rimasto perplesso: “Mi piace Blake, ma non credo affatto sia l’uomo più sexy del mondo”, ha scritto un utente.

Shelton è considerato negli Stati Uniti una super star televisiva grazie al ruolo di giudice del talent show “The Voice”. “Sono stato brutto per tutta la vita, se possono essere sexy per almeno un anno ci sto”, ha commentato il cantante. “Dovete proprio essere a corto di celebrità”, ha poi ironizzato. E, pubblicando su Instagram la copertina del magazine che lo incorona, ha aggiunto: “Non odiatemi perché sono bello”.

Nato in Oklahoma nel 1976, Blake Shelton ha mosso i primi passi nella musica country prima di raggiungere la popolarità nel 2011 nel ruolo di giudice e vocal coach della trasmissione Nbc. People, nello spiegare la vittoria di Blake, ha scritto su di lui: