Bobo Vieri e Jazzma Kendrick, le mani del bomber in versione “polpo” FOTO

ROMA – Bobo Vieri e Jazzma Kendrick non sono in crisi, come scrivevano i siti di gossip da qualche tempo a questa parte. Per smentire le voci delle solite malelingue, i due hanno postato su Instagram delle foto insieme, con l’ex bomber in versione “polpo”, con le mani appiccicate al fondoschiena della modella.

L’estate scorsa Vieri aveva deciso di tornare in campo a 43 anni. “Bobo is back. Vado a giocare in Cina”. Con questo messaggio sul profilo Instagram, corredato da un video mentre si allena, l’ex attaccante della Nazionale aveva annunciato quello che sarebbe stato un clamoroso ritorno al calcio giocato. “Bobo is back, ho deciso di andare a giocare in Cina. Cinque mesi fa ero 101 chili, ora sono 91. Ho perso 10 chili, devo arrivare a 89 e sono in peso forma. Sono pronto”, ha detto Vieri in un video postato da Formentera mentre fa jogging mattutino. Quarantatre anni compiuti lo scorso 12 luglio, Vieri ha lasciato il calcio giocato nel 2009 dopo un’ultima breve apparizione nelle file dell’Atalanta (9 presenze e 2 gol).