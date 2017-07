Bologna, la ragazza che gira senza vestiti spiega: “Me l’ha detto lo psicologo di farlo”

BOLOGNA – Si è risolto il mistero della ragazza n**a per le vie di Bologna. La 26enne valdostana, beccata a passeggiare senza vestiti per il capoluogo emiliano, è stata poi sanzionata con una multa di 3.300 euro, per atti contrari alla decenza pubblica. Ma prima di essere fermata dalle forze dell’ordine, è stata immortalata da decine di persone in foto e video diventati in poco virali sui social. Le domande, sempre le stesse: “Ma perché? Sarà il caldo, una scommessa andata male, un esperimento sociale?”. Nulla di tutto questo. Il giallo della ragazza di Bologna, come lo ha ribattezzato il web, si è risolto.

È stato lo psicologo a suggerirmelo e poi non avevo voglia di vestirmi” gli agenti che le hanno chiesto il motivo della passeggiata naturista in città saranno rimasti sbigottiti dalla risposta della ragazza. Non risulta essere una studentessa fuori sede, secondo perfettamente lucida: “Era orientata nello spazio e nel tempo, ma non ha fornito ulteriori dettagli sullo strano gesto”. “L’ho fatto per vincere le mie paure.e poi non avevo voglia di vestirmi” gli agenti che le hanno chiesto il motivo della passeggiata naturista in città saranno rimasti sbigottiti dalla risposta della ragazza. Non risulta essere una studentessa fuori sede, secondo La Stampa pare si trovasse lì per una visita a degli amici. Le guardie che l’hanno fermata, e fatta rivestire, hanno anche detto che era: “Era orientata nello spazio e nel tempo, ma non ha fornito ulteriori dettagli sullo strano gesto”.