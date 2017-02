Bolzano, Eva Klotz consegna al sindaco busto di Mussolini FOTO

BOLZANO – Eva Klotz, ex consigliera provinciale della Suedtiroler Freiheit, consegna al sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi, una statuetta di Benito Mussolini.

Il curioso siparietto è andato in scena all’inizio della consueta conferenza stampa del sindaco sulle decisioni della giunta in municipio. La pasionaria del Sudtirolo, assieme a Christian Kohlmann, della Suedtiroler Freiheit, ed all’ex vice sindaco Svp Oswald Ellacosta, si è presentata nella sala della giunta con alcuni cartelli con la scritta “Remember all aspects of fascism”.

Un po’ come se si trattasse del Tapiro d’oro di Striscia la Notizia, i tre hanno consegnato al sindaco Renzo Caramaschi una statuetta di gesso dorato di Mussolini per protestare così contro il restauro delle statue lignee del Leone di San Marco e della Lupa Capitolina, poste sulla sommità di due pennoni in Piazza della Vittoria.

E’ nato un acceso botta e risposta tra Caramaschi, che ha parlato di “una pagliacciata”, per poi gettare la statuetta per terra, ed Eva Klotz che ha accusato il sindaco di un “comportamento da podestà”.

(Nella foto Ansa, la statuetta portata da Eva Klotz al sindaco di Bolzano)