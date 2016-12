Britney Spears, FOTO Instagram mentre fa spaccata a testa in giù

Pubblicato il 22 dicembre 2016 09:49 | Ultimo aggiornamento: 22 dicembre 2016 09:51

ROMA – La spaccata che su Instagram ha raccolto 283mila like. Britney Spears posta sul social delle foto un’immagine realizzata in palestra mentre si allena e i suoi fan apprezzano riempendo la regina del pop di “mi piace”.

Britney per ringraziare, ne posta subito una seconda che raccoglie in appena 8 ore 184mia like. La cantante americana dimostra non solo di avere un fisico tonico, ma anche avambracci muscolosi che le permettono esercizi molto difficili.

Nell’accompagnare la prima immagine, la trentacinquenne scrive: “Buongiorno. Che tutti possiate avere una giornata benedetta”.