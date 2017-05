Camionista guida senza mani. Mangia un panino e chatta contemporaneamente FOTO

LONDRA – Con entrambe le mani mangia il suo pranzo utilizzando allo stesso tempo due telefoni cellulari. Un autista di camion è stato fotografato così su una strada trafficata inglese. L’autista sta viaggiando su un mezzo da 18 tonnellate a circa 50 miglia all’ora.

A scattare le foto è stato il secondo conducente apprendista. Il giovane seduto al posto del passeggero e avrebbe dovuto imparare da lui come si maneggia un mezzo pesante in modo corretto. Come scrive il Daily Mail che pubblica anche un video, l’autista mangia e telefona su Skype alla madre e non si accorge che il secondo autista lo sta riprendendo.

Le immagini sono finite in una campagna britannica che condanna chi guida usando il cellulare. In base alle leggi vigenti,questo autista che proviene dalla Romania potrebbe essere multato fino a 2500 sterline con sei punti di penalizzazione sulla patente.