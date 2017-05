Campobello di Mazara, crolla vecchio cinema: 3 estratti vivi dalle macerie

TRAPANI – Dramma in Sicilia dove tre persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie, dopo il crollo di un edificio. E’ accaduto a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Il cedimento riguarda un vecchio cinema in ristrutturazione. All’interno si trovavano tre persone, fa sapere la centrale operativa dei Vigili del fuoco, “tutte estratte vive e trasportate in ospedale”.

Le loro condizioni sono definite serie, ma non rischiano la vita. Nel cinema non ci sarebbero altre persone.

Sul posto sono accorsi i carabinieri, personale del 118 e diverse squadre dei Vigili del fuoco (foto Ansa).