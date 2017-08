ROMA – A guardarla dall’alto, quest’isola in pieno oceano Pacifico lascia a bocca aperta. Un paradiso creato milioni di anni fa dall’eruzione di un vulcano sottomarino e che ha la forma di una stella marina. Cinque punte di terra ricoperte da una fitta vegetazione che si trovano nell’arcipelago di Palau, in Micronesia.

Noemi Penna sul quotidiano La Stampa scrive che Carp Island non solo ha una forma sorprendente, ma osita anche 130 specie diverse di pescecani che sono a rischio di estinzione:

“La Micronesia è il risultato di eruzioni vulcaniche avvenute milioni di anni fa, che hanno reso le sue isole tutte diverse l’una dall’altra, una più bella dell’altra, lontane da tutto e da tutto: il posto più vicino sono le Hawaii, che si trovano a oltre 4 mila chilometri di distanza.

Questa nazione – Palau – ha un nome che trae la sua origine dalla parola «inganno». La leggenda narra che questo arcipelago sia stato creato dal corpo bruciato del dio Chuab. Gli uomini lo avevano rapito e legato per poi preparare intorno a lui il letto di morte. Quando Chuab domandò loro cosa stessero facendo, essi gli risposero che stavano solo preparando un fuoco. E lui rispose: «O melau», ovvero «mi state ingannando». Melau venne poi storpiato in Belau, evolutosi in Palau”.