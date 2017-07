Carta igienica, qual è il verso giusto? Lo svela l’inventore nel suo brevetto FOTO

ROMA – Uno dei più grandi dilemmi della modernità è come si posiziona il rotolo di carta igienica. Qual è la sua posizione corretta? A svelarcelo è lo stesso inventore Seth Wheeler. E’ lui l’uomo che ha cambiato le nostre abitudini igieniche inventando un oggetto di largo consumo davvero fondamentale. L’invenzione del noto rotolo è datata 15 settembre 1891.Wheeler, quando presentò il brevetto, non mancò di mostrare le dettagliate istruzioni su come metterlo in maniera corretta

La foto è contenuta nel brevetto di Wheeler e si trova facilmente su Google. Nel brevetto viene mostrato il modo esatto di agganciarla al suo supporto e il modo in cui i fogli di carta devono scivolare. La posizione esatta vede questi lontani dalla parete e non adiacenti ad essa. Wheeler aveva realizzato che in questo modo viene usata soltanto la quantità di carta necessaria.

