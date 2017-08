ROMA – Caterina Balivo, regina del programma Detto Fatto, presenta ai suoi fan su Instagram la piccola Cora. La bimba è nata il 16 agosto nell’ospedale di Grosseto e dopo pochi giorni Caterina, raggiante di felicità insieme al marito Guido Maria Brera, è tornata a casa dove ad aspettarla c’era il figlioletto Guido Alberto, di 5 anni, che aspettava trepidante la sorellina. La bella Caterina ha scelto una foto in cui lei e il marito tengono Cora in braccio in ospedale, mentre davanti al suo letto il tavolo è imbandito con prosciutto e pecorino.

La conduttrice di 37 anni per ora ha regalato ai suoi fan due scatti su Instagram. Nel primo mostra la piccola mentre è vicina al suo petto e nel secondo invece mostra tutta la sua famiglia. Caterina, il marito Guido e la piccola Cora sono tenerissimi e sono stati tanti i commenti di felicità per la coppia e le congratulazioni dei fan sui social network.

Caterina Balivo è tornata all’Argentario, dove ad attenderla c’è il resto della sua famiglia e il suo primo figlio, e intanto si dedicherà ai suoi bambini. Per vederla tornare in televisione bisognerà attendere fine settembre, quando tornerà a lavoro su Rai Due.