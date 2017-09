Chiara Ferragni è incinta? I fan su Instagram: “In quella foto….”

ROMA – Chiara Ferragni è incinta? Sui social, dopo la pubblicazione di una foto di Chiara Ferragni a Venezia, i fan di Fedez e della fashion blogger sono indecisi: Chiara Ferragni è incinta o no? Tutta colpa della foto in cui Chiara Ferragni mostra un “pancino sospetto”. Colpa del vestito? Solo un gioco di luci? Lei intanto ci scherza su e ritwitta una fan: “Quando ormai tutti considerano @ChiaraFerragni incinta, ma lei fa la storia Instagram per far vedere la pancia piatta ..”. Una smentita quindi.

Ma nelle stesse ore il suo compagno Fedez su Instagram ha pubblicato una foto dei due con la didascalia “Family first”.