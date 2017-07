ROMA – Chiara Ferragni, ora dalle parti di Capri, ha trascorso prima qualche giorno sull’isola di Santorini, in Grecia, postando molte foto in bikini in albergo e in barca. Ma ai suoi più attenti fan non è sfuggito il particolare che compare in una delle foto su Instagram. Sotto l’immagine “incriminata” infatti, la Ferragni ha messo la bandiera di Israele al posto di quella greca. Quella della Grecia anch’essa azzurra e bianca, ma non ha certamente la stella sei punte…