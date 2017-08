Chiara Ferragni, la foto che fa infuriare Fedez

PALERMO – Una foto fa infuriare Fedez. L’ha postata la sua compagna Chiara Ferragni. Voleva essere un omaggio alla Sicilia, ma di siciliano aveva assai poco. Era più che altro uno dei tanti topless che fioriscono sui social network ogni estate. E il rapper milanese non ha apprezzato.

La blogger cremonese nella foto pubblicata sul suo account Instagram si mostra di schiena con indosso solo uno slip nero di costume da bagno quasi tanga mentre, sulla prua di uno yacht, guarda il mare. Nella didascalia scrive: “Sicilia bedda (and being half sicilian makes me super proud)” (ed essere mezza siciliana mi rende molto fiera, ndr).

Subito però diversi utenti hanno notato che quella foto non c’entrava nulla con la Sicilia e non mostrava nulla di siciliano, al di fuori del sedere della presunta mezza siciliana Ferragni. Lo scatto non è piaciuto nemmeno a Fedez, che ha commentato: “Cosa c’entra questa didascalia con le foto del tuo c…?”.