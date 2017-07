ROMA – Avere 50 anni e non dimostrarli, il sogno di ogni donna e uomo sulla Terra. Per Chuando Tan, il modello ormai quasi in pensione, il sogno è diventato realtà. Se guardate le sue foto il modello originario di Singapore, che è andato in “pensione” e ora lavora come fotografo di moda ed è titolare di un’importante agenzia di moda.

Tan infatti ha smesso gli abiti di modello e ora ha aperto un’importante agenzia di moda, ma la sua bellezza lascia a bocca aperta, come scrive Vanity Fair, dato che all’apparenza sembra ancora giovanissimo e non si farebbe fatica a scambiarlo per un modello nel fiore degli anni:

“Chuando Tan è un ex modello di Singapore, uno dei più richiesti dell’agenzia Carrie Models tra gli anni ’80 e ’90: con il suo fisico statuario e i suoi lineamenti delicati non poteva che conquistare un numero impressionante di copertine, ma nel 1996 ha deciso di abbandonare la carriera per passare all’altro lato dell’obbiettivo. Da quel momento infatti, non solo è diventato un fotografo di moda, ma è arrivato persino a lavorare per importanti magazine come L’Officiel e brand internazionali come Mercedes-Benz e L’Oréal. In qualche decennio tutto è cambiato, tranne un dettaglio non di poco conto: l’aspetto fisico di Chuando Tan”.

(Foto Instagram/Chuando Tan)