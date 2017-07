Coldplay, le chiede la mano durante concerto: FOTO da San Siro

MILANO – Chi ha visto l’immagine sui social ha scritto che “parla da sola”. Un ragazzo chiede alla sua fidanzata di sposarlo durante la prima data dei Coldplay a Milano. Il tutto mentre la band di Chris Martin si esibisce sulle note di “Fix You”.

Di fronte a quasi 60mila persone i Coldplay hanno esordito ieri sera a Milano con il loro caleidoscopio di colori e suoni, nella prima di due date a San Siro. Per la band britannica il tema delle luci rifrangenti, suggestione dal titolo del prossimo EP ‘Kaleidoscope’, è un motivo che va oltre l’opulento apparato di effetti pirotecnici e laser del loro ‘A Head Full of Stars Tour’.

Diversi gli spunti che si intersecano con le canzoni, dalla voce di Maria Callas che apre la serata sull’aria pucciniana ‘O mio babbino caro’ al monologo di Charlie Chaplin nel ‘Grande dittatore’ che introduce il primo pezzo, ‘A Head Full of Dreams’, fino a un omaggio a Muhammad Ali. E così anche i messaggi di amore di Chris Martin vanno in tutte le direzioni: “Mandate un po’ del vostro fantastico amore italiano in Siria, a Parigi, in Iraq o a Manchester – dice Chris Martin a metà serata, intonando ‘Everglow’ – Ogni volta che mi sento depresso per lo stato del mondo, vengo a un concerto così e vedo che l’umanità è fatta perlopiù di belle persone”. E mentre canta un ragazzo chiede la mano alla sua futura moglie.