Cristina Buccino di spalle sul balcone: di fronte il Vesuvio in fiamme FOTO

NAPOLI – Di spalle sul balcone, in lingerie. Lato b mozzafiato, così come il panorama che le si staglia di fronte: il Golfo di Napoli. Scatti bollenti per Cristina Buccino, nel senso letterale del termine, che su Instagram pubblica una ricca collezione di selfie delle sue vacanze a Napoli e Capri. Peccato che in lontananza si scorga nitido anche il profilo del Vesuvio in fiamme.

La showgirl calabrese, che sui social gode di un nutrito e caloroso gruppo di follower, ha fatto come sempre incetta di like. Le sue curve messe in risalto da costumini s**y e abitini succinti, riscuotono sempre un gran successo.

Questa volta però è impossibile non notare la cornice decisamente meno s**y: quel vulcano falcidiato dagli incendi degli ultimi giorni che ha messo in ginocchio il patrimonio naturale,

boschivo, agricolo e faunistico del Parco Nazionale del Vesuvio.