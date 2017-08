GALLIPOLI – Cristina D’Avena mette in mostra un corpo perfetto a 53 anni. L’amatissima cantante di brani per bambini che ha spopolato negli anni Ottanta posta in bikini sulle spiagge di Gallipoli facendo impazzire i suoi follower su Instagram.

Cristina sorride alla macchina fotografica sfoggiando forme invidiabili. Lei è di qui e infatti nella didascalia scrive: “Il mio Salento sempre magico. Che fate di bello?”