Daniela Santanchè a Quinta Colonna guarda i “nuovi ricchi”. La sua faccia FOTO

ROMA – Daniela Santanchè a Quinta Colonna, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, rimane a bocca aperta davanti ai “Nuovi ricchi“. Il titolo della puntata è “nuovi ricchi: spese e lusso coi soldi di papà”.

Lo studio si collega con un gruppo di persone (perlopiù giovani) tutto maschere in latex, sfarzo e bottiglie di champagne. La Santanchè in studio li guarda, con un misto di disgusto e di incredulità. La sua faccia è stata immortalata da NonLeggerlo su Twitter.

Negli ultimi anni in Italia la forbice dei redditi si è allargata. Ecco che, divisa la popolazione in cinque fette, l’Istat stima che “dal 2009 al 2014 il reddito in termini reali cala più per le famiglie appartenenti al 20% più povero, ampliando la distanza dalle famiglie più ricche il cui reddito passa da 4,6 a 4,9 volte quello delle più povere”.

Allargando lo sguardo all’Europa, l’indice di Gini (una delle misure principali per valutare la disuguaglianza tra i redditi) in Italia risulta pari a 0,324, sempre con riferimento al 2014. Un valore che si colloca “sopra la media europea di 0,310, ma stabile rispetto all’anno precedente”. Più nel dettaglio, sottolinea l’Istat, “nella graduatoria dei Paesi dell’Ue l’Italia occupa la sedicesima posizione assieme al Regno Unito. Distribuzioni del reddito più diseguali rispetto all’Italia si rilevano in altri Paesi dell’area mediterranea quali Cipro (0,336), Portogallo (0,340), Grecia (0,342) e Spagna (0,346)”.