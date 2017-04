LOS ANGELS – Diventare una diva del web a 14 anni fumando, picchiando e insultando la madre. Danielle Bregoli, una ragazzina americana, è la nuova diva dei siti di lingua inglese e dei social network. Diventata famosa per una frase scurrile durante un programma tv, chi lavora nell’ambiente stima che potrebbe guadagnare un milione di dollari entro la fine del 2017, ma intanto è stata fermata dalla polizia a Los Angeles mentre fumava marijuana con un’amica.

La neo diva del web era già stata arrestata in passato ed era comparsa davanti al tribunale dei minori in Florida per un video in cui si vede Danielle picchiare la madre Barbara Ann Bregoli. La ragazzina si è dichiarata innocente ha negato tutte le accuse, ma il suo recente percorso di cronaca registra altri episodi di violenza, quanto meno verbale, furto e false dichiarazioni alla polizia.

Una vera cattiva ragazza, questa la reputazione che Danielle Bregoli sembra voler far circolare sul web. E insieme a questa immagine affatto perbene, nasce tra sempre più utenti il dubbio che la ragazzina altro non sia che un personaggio studiato ad hoc, sceneggiate incluse, per ottenere spazio e visibilità su internet.

La polizia si è anche recata nella casa, che condivide con la madre, per oscenità, comportamento lascivo, disturbi in generale, frodi e chiamate oscene. Lo scorso anno, gli agenti sono stati chiamati 51 volte nella casa di Boynton Beach, Florida, per una serie di reati tra cui furto d’auto e minacce.

Un filmato online mostra la madre e la figlia lottare all’interno della casa, colpendosi reciprocamente sul viso.

Danielle è diventata famosa per avere detto al pubblico, durante una trasmissione di psichiatria:”Cash Me Ousside’, “Vieni fuori che facciamo i conti” con una pronuncia decisamente ragazza dei sobborghi (cash, Che letteralmente vuol dire cassa, in realtà è la storpiatura di “catch”, raggiungimi; ousside e una forma plebea per outside, fuori). La battuta, completata con un altrettanto plebeo “how bow dah?” (versione proletaria di “how about that”, come la vedi?) è diventata virale e ne ha fatto dalla sera alla mattina un personaggio del web.

Danielle e Barbara Ann Bregoli sono diventate famose dopo essere comparse in una puntata del programma Dr.Phil, il talk show americano condotto dallo psichiatra Phil McGraw. La prima puntata risale al 16 settembre 2002. In America è molto popolare, in Europa quasi sconosciuto.

In quell’occasione la mamma si lamentava di quanto fuori controllo fosse la figlia teenager, che ora vive a Los Angeles, e ha parlato dei suoi problemi comportamentali, che hanno richiesto una terapia. Danielle grazie alla sua fama ha chiesto e incassato migliaia di dollari per apparizioni anche sui social media. La ragazza, che ha già un patrimonio netto stimato sui 200.000 dollari, per fare pubblicità a un prodotto può guadagnare fino a 100.000 dollari e 40.000 per incontrare e salutare i fan.

Dr. Phil è un talk show americano condotto da Phil McGraw, che offre una consulenza sotto forma di “strategie di vita”, in base alla sua esperienza come psicologo clinico e forense. La show copre una vasta gamma di argomenti, tra cui la perdita di peso, la pianificazione finanziaria, figli problematici, suggerimenti su un regalo, bambini con diagnosi di autismo, coppie sposate e infelici, adolescenti ribelli, madri che si vestono come adolescenti, che rifiutano di partecipare ai matrimoni o dare denaro ai figli sposati, supporto iniziative benefiche.

Ora Danielle si gode la sua fama ed entro la fine dell’anno potrebbe “diventare una milionaria”. Secondoo Celebrity Net Worth, Danielle sta facendo inserzioni di prodotti su Instagram, dove ha 8,3 milioni di seguaci, per Fit Tè e Postmates e ha anche avuto una guardia del corpo, Frank Dellatto, originario dalla Florida.

La prima apparizione della ragazzini nello studio del Dr Phil risale a settembre 2016, durante un episodio che si occupava dei casi di genitori e figli indisciplinati. La disperata mamma ha rivelato che scappava di casa spesso e che rubava le sue carte di credito. Quando si è vista messa a nudo davanti alle telecamere, la ragazzina si è innervosita per il pubblico che rideva di lei.

E poi ci sono gli ultimi recenti episodi che vedono coinvolte mamma e figlia, come quello del 7 febbraio in cui Danielle, la madre e un altro passeggero sono state cacciate da un volo della Spirit Airlines per aver discusso a bordo mentre sistemavano un bagaglio. Una scena terribile, per cui la compagnia le avrebbe bandite a vita dai loro voli.

Nello stesso mese, il 28 febbraio, Danielle è stata beccata in una rissa fuori da un pub, scoppiata probabilmente dopo che uno degli amici adolescenti ha lanciato un gelato su di una cliente. E intanto il rapper Kodak Balck le ha dedicato una canzone e un video, in cui balla sventolando mazzette di denaro contante a bordo di un Rolls-Royce. Video scomparso dopo l’episodio della cacciata dall’aereo.