NEW YORK – Calze a strisce bianco e rosse a coscia alta e minigonna di pelle. La moglie del miliardario russo Roman Abramovich, Dasha Zhukova, posta un selfie insieme alle sue amiche, la socialite americana Derek Blasberg e l’imprenditrice Wendi Deng. La terza moglie del proprietario del Chelsea è a New York per le feste. New York e Manhattan nello specifico, diventerà tra poco la nuova dimora della coppia? Abramovich sta facendo costruire un palazzo da 63 milioni di dollari sull’Upper East Side. La coppia che ha due bambini insieme ed dice di avere bisogno di spazio: Roman, oltre ai figli con Dasha ne ha altri tre nati nel suo precedente matrimonio.

Dasha, 35 anni, è nota sulla scena artistica internazionale come acquirente di opere d’arte. Come scrive il Daily Mail, la coppia ha infatti un’impressionante collezione, dal valore stimato di 7 miliardi di dollari. Abramovich ha ottenuto l’autorizzazione a costruire il palazzo di lusso al posto di tre antiche case che sorgevano nella zona. Si tratta di un palazzo da cinque piani interamente suo e di sua moglie, che assomiglierà allo stesso palazzo che il magnate russo di 50 anni ha nel prestigioso quartiere di Chelsea a Londra.