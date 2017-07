ROMA – Una foto di Diletta Leotta scatena i commenti divertiti e divertenti dei fan su Instagram. La bella giornalista sportiva di Sky infatti pubblica una foto con l’hashtag “Io l’ho vista”, riferito alla campagna pubblicitaria di una nota marca di auto. Quella frase però non proprio interpretabile in modo unico non poteva non scatenare l’ilarità e in poco tempo ha raggiunto una gran quantità di like, ma soprattutto di commenti.

La giornalista Leotta si gode le vacane in attesa dell’inizio della nuova stagione del campionato sportivo di calcio di Serie B e si concede ai suoi fan su Instagram, pubblicando foto e selfie per la loro gioia. La Leotta è molto attiva sui social, ma questa volta viene “tradita” da un posto che reclamizza una marca di auto. Lo slogan #iol’hovista è stato funesto, ma almeno ha strappato un sorriso a molti.