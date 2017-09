ROMA – Diletta Leotta, spuntano le vecchie foto: ma in molti si chiedono se è un fake. Sui social impazzano alcuni vecchi scatti della celebre conduttrice di Sky, e la differenza con la giornalista che oggi strega il pubblico maschile è abissale.

Viso più paffutello e naso pronunciato, sul web si grida al ritocchino, anche se qualcuno scende in campo in sua difesa e ricorda i “miracoli” del make up.

La foto in questione risale al 2007, appena sedicenne, un anno dopo la sua partecipazione a Miss Muretto. Il sogno di Diletta Leotta, infatti, è sempre stato quello della tv, e dopo tanta gavetta è riuscita a realizzarlo.