BARCELLONA – Un furgone bianco è piombato sulla folla che camminava sulla Rambla a Barcellona, ed ha ferito decine di persone provocando la morte di più di dieci persone.

La polizia ha diffuso la foto e il nome dell’uomo che ha affittato il van bianco usato per compiere l’attentato: si tratta di Driss Oukabir. La foto del suo volto la diffonde il sito elconfidential.com. L’uomo vive a Ripoll, un comune della Catalogna, ed avrebbe diversi profili Internet. La polizia, come prevede il protocollo di emergenza, si è subito recata nella sua abitazione per interrogare familiari e amici. Secondo El Pais sarebbe originario di Marsiglia. Oukabir, secondo l’Ansa sarebbe stato arrestato. Non è però noto se l’uomo abbia fatto parte o meno del commando che ha compiuto l’attentato.

Il furgone, nel pomeriggio di oggi giovedì 17 agosto, ha travolto procedendo a zig zag decine di persone dopo aver bruciato un semaforo rosso sulla Rambla de Canaletes. Il van è passato a forte velocità nella parte più vicina alla grande Plaça de Catalunya, all’altezza dell’incrocio con Carrer Bonsuccés, il viale commerciale del centro di Barcellona.

Molti negozi della zona hanno chiuso le serrande con i clienti all’interno, e nella zona è cominciato una fuga generale. Diverse ambulanze e macchine della polizia sono giunte sul posto poco dopo. Il viale è stato transennato e fatto sgomberare. I tanti turisti presenti in zona, sono stati costretti a restare chiusi negli alberghi.

Il conducente ha abbandonato il veicolo ed è fuggito a piedi finendo per nascondersi, probabilmente con un complice, all’interno di un ristorante turco.

La Vanguardia, il principale giornale catalano, ha subito definito quanto accaduto un attentato. Il furgone si è schiantato contro il secondo chiosco della strada che si trova sul marciapiede che separa le corsie della Rambla destinate alle auto.

Secondo alcuni testimoni, almeno due persone armate sarebbero poi scese dal mezzo prima di fuggire a piedi. La zona è stata circondata dai Mossos d’Esquadra, la polizia catalana e le stazioni della metropolitana sono state chiuse.